Поліція перекрила дороги в зоні гонитви, побоюючись, що валару потрапить під колеса автомобіля.

В американському місті Перу, штат Іллінойс, поліція, пожежники та місцеві мешканці дві години переслідували валару (гірський кенгуру). Тварина на прізвисько Уоллі втекло від господаря і носилась вулицями.

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Про інцидент повідомляє AP. Зазначається, що поліція перекрила дороги в зоні погоні, побоюючись, що валару потрапить під колеса автомобіля.

Зрештою Уоллі опинився в річці. Спіймати його допомогли опинилися поруч рибалки з мережею. Ветеринари висушили та відігріли тварину.

Поліція має намір перевірити, чи є у власника Уоллі дозвіл на утримання такої тварини.

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Автор: Дмитро Захаров