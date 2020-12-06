В американському місті Перу, штат Іллінойс, поліція, пожежники та місцеві мешканці дві години переслідували валару (гірський кенгуру). Тварина на прізвисько Уоллі втекло від господаря і носилась вулицями.
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Про інцидент повідомляє AP. Зазначається, що поліція перекрила дороги в зоні погоні, побоюючись, що валару потрапить під колеса автомобіля.
Зрештою Уоллі опинився в річці. Спіймати його допомогли опинилися поруч рибалки з мережею. Ветеринари висушили та відігріли тварину.
Поліція має намір перевірити, чи є у власника Уоллі дозвіл на утримання такої тварини.
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