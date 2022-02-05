Перед спаленням пастор відповів, що бореться з "дияволом масонів" і що "не збирається найближчим часом з собою покінчити".

Пастор з Теннессі (США) Грег Локк очолив публічне спалення серії книг Джоан Ролінг про "Гаррі Поттера" і вампірської саги Стефані Маєр "Сутінки" у рамках боротьби з "демонічним впливом".

Про це пише The Guardian.

Спалення транслювалося в прямому ефірі у Facebook й слідувало за ухваленим минулого місця рішення шкільного комітету округу Теннессі заборонити графічний роман про Голокост "Маус".

"Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш будинок", – написав прихильник теорій змов, пастор Грег Локк у соцмережі.

Після цього модератори мережі видалили скандальний пост чоловіка.

Він додав, що у Теннессі є "багато речей, які надходять звідусіль, які треба спалити".

"Ми не граємо в ігри. Відьмацтво і прокляті речі повинні піти геть", – висловився американець.

Подія зібрала багато людей, учасники заходу кидали у багаття примірники "Гаррі Поттера" і "Сутінок".

Перед спаленням Локк відповів, що бореться з "дияволом масонів" і що "не збирається найближчим часом з собою покінчити".

"Я більше не буду зв’язуватися з відьмами, я не буду зв’язуватися з чарівництвом. Я не буду зв’язуватися з демонами. Я виганяю їх усіх во ім’я Ісуса Христа", – заявив Грег.

Очевидці події кажуть, що дехто з місцевих навіть кидав у вогонь "451 градус за Фаренгейтом" Бредбері і "Походження видів" Дарвіна, яка насправді виявилась Біблією.

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