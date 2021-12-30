Величезна ящірка промчала просто по дивану, де відпочивала жінка.

У тайській провінції Самутпракан отруйний варан пробрався до будинку і налякав місцевих жителів.

Інцидент з гігантською ящіркою зняли камери відеоспостереження.

Як повідомляє Mirror, сім'я готувалася обідати, коли велика рептилія з водоймища неподалік залізла в будинок. Літня жінка відпочивала на дивані, а її родичка, заносячи їжу, помітила в кімнаті варана.

Читайте такожКомодського варана визнано видом під загрозою вимиранняОбидві перелякалися, з кімнати в переляку вибігла кішка, і в наступний момент ящірка пробігла просто по дивану біля спини літньої жінки до виходу.

"Моя бабуся справді злякалася, коли ящірка побігла біля неї. Вона літня, тому їй було важко вчасно встати. Рептилія могла вкусити її і зробити боляче", - розповіла онука учасниці події.

Ніхто з членів сім'ї не постраждав.

Раніше УНІАН публікував відео, на якому індонезійський варан проковтує живу мавпу.

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