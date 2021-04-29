Двоє жителів Тель-Авіва прокотили коня в ліфті житлового будинку.
Відео курйозного інциденту, зафіксованого на камеру спостереження, з'явилося в мережі.
За деякими даними, один з ізраїльтян прискакав на коні в гості до іншого, але не захотів залишати коня внизу. І взяв з собою. Таки чином кінь і опинився на шостому поверсі житлового комплексу у кварталі Аргазім.
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Сусіди, які спостерігали за тим, що відбувалося, обурилися і поскаржилися в поліцію. Власника коня та його друга вже затримали.
Тим часом адміністрація комплексу заявила про те, що заборону на катання коней в ліфтах незабаром внесуть до статуту будинку.
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