Суд визнав львів'янина винним у розповсюдженні порнографії.

Мешканець Львова виклав фото своєї голої дівчини у чат ОСББ у Viber і був оштрафований. У суді чоловік пояснив, що таким чином хотів помститися самій дівчині.

Про це пише ZAXID.NET.

У судових матеріалах ідеться, що випадок стався 9 квітня 2021 року. Львів’янин надіслав порнографічні кадри у закриту групу "ОСББ Біля парку" у Viber зі 183 учасниками.

У відповідь постраждала звернулася до поліції.

Читайте такожЧоловік подав до суду на дружину, бо перечепився через її взуттяЗазначається, що правоохоронці у ході мистецтвознавчої експертизи підтвердили порнографічний характер знімків.

У суді хлопець пояснив, що дуже образився на дівчину після сварки й тому вирішив розповсюдити її "голі" фото у Viber-чат, які звантажив з її фотосховища в iCloud.

Також обвинувачений попросив суддю сильно його не карати, бо вже розкаюється у вчиненому. Натомість Сихівський райсуд визнав мешканця Львова винним у розповсюдженні порнографії й оштрафував його на 17 тис. грн на користь держави.

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Автор: Віолетта Орлова