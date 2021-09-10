Один з правоохоронців поставив смітник на заднє сидіння, а інший ніяк не відреагував на витівку напарника.

У Донецькій області співробітники Управління поліції охорони вкрали смітник з мийки.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "СТО Харків".

На записі видно, як двоє правоохоронців протирають ганчіркою службовий автомобіль після миття. Потім один з них бере смітник, що стоїть поруч, і ставить його на заднє пасажирське сидіння. При цьому інший поліцейський ніяк не реагує на витівку напарника.

"Пацани до успіху йшли. Не вийшло, не фартануло! У Костянтинівці (Донецька області) "мусора" на мийці самообслуговування вкрали смітник, смітник Карл..." - йдеться у підписі до відео.

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Нагадаємо, на місцевих виборах восени 2020 року в Запорізькій області поліцейські викрили 17-річного місцевого жителя, який викрав з виборчої дільниці урну для голосування. Порушником виявився 17-річний місцевий житель. Хлопець зізнався у скоєному.

"Юнак пояснив, що збирався використовувати урну як інкубатор для вирощування і розведення равликів", - йдеться в повідомленні.

Слідчим за даним фактом порушили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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Автор: Денис Прядко