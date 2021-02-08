Усі старі публікації на сторінці були видалені, але додані дві нових.

Верифіковану українську сторінку торгової мережі IKEA в Instagram зламали хакери. Тепер там доступні лише дві публікації.

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Наразі на аватарці аккаунта знаходиться фотографія невідомого хлопця, а в описі профілю стоїть фраза турецькою мовою «Yalnız ve Sensiz» («Один і без тебе»).

Сам аккаунт тепер підписаний лише на дві сторінки: закритий профіль tugberkcetinn_ і сторінку під назвою allah з фотографіями мусульманської святині - Кааби.

Всі старі публікації на сторінці були видалені, але додані дві нових, з імовірно особистими фото і відео.

У коментарях до них користувачі намагаються замовити у хакерів меблі і жартують про те, що до злому актаунту можуть бути причетні українські торгові мережі-конкуренти.

IKEA в Україні

Компанія IKEA 1 лютого відкрила перший магазин в Україні у Київському торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall.

У травні 2020 року IKEA запустила в Україні інтернет-продажі своєї продукції.

Що таке IKEA

Найбільша у світі торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена в Швеції в 1943 році.

Нині загальна кількість магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить 403 одиниці в 49 країнах світу.

У Києві компанія має 3 пункти видачі продукції.

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Автор: Дмитро Захаров