SММ-ниця "Укрзалізниці" опублікувала в Telegram пост, в якому розповіла, що вже поставила новини в соцмережу Facebook, а тепер збирається збігати за молоком.

В "Укрзалізниці" в понеділок, 18 січня, помилково розіслали підписникам особисте повідомлення. Пізніше випадкове повідомлення спровокувало флешмоб в мережі. Розповідаємо, як все було.

SММ-ниця "Укрзалізниці" опублікувала в Telegram пост, в якому розповіла, що вже поставила новини в соцмережу Facebook, а тепер збирається збігати за молоком.

"Поставила на фб приміські. наступну (новину – ред.) поставлю через годину - по молоко збігаю", - написала вона.

Після того, як скріни повідомлення опублікували в соцмережах, в «Укразалізниці» відреагували: вони посміялися над собою і висловили подяку читачам.

«Друзі. Ситуація під контролем, молоко встигли купити і випити. Було смачно", - пожартували в "Укразалізниці".

Після цього в українському Twitter почався флешмоб на підтримку співробітниці.

В "Укрпошті" написали, що пост вже закинули і пішли "по хліб".

Також до флешмобу приєднався і Twitter-акаунт "Театру на Подолі".

Відреагували і на Prozorro:

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Автор: Денис Прядко