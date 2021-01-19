В "Укрзалізниці" в понеділок, 18 січня, помилково розіслали підписникам особисте повідомлення. Пізніше випадкове повідомлення спровокувало флешмоб в мережі. Розповідаємо, як все було.
SММ-ниця "Укрзалізниці" опублікувала в Telegram пост, в якому розповіла, що вже поставила новини в соцмережу Facebook, а тепер збирається збігати за молоком.
"Поставила на фб приміські. наступну (новину – ред.) поставлю через годину - по молоко збігаю", - написала вона.
Після того, як скріни повідомлення опублікували в соцмережах, в «Укразалізниці» відреагували: вони посміялися над собою і висловили подяку читачам.
«Друзі. Ситуація під контролем, молоко встигли купити і випити. Було смачно", - пожартували в "Укразалізниці".
Після цього в українському Twitter почався флешмоб на підтримку співробітниці.
В "Укрпошті" написали, що пост вже закинули і пішли "по хліб".
Також до флешмобу приєднався і Twitter-акаунт "Театру на Подолі".
Відреагували і на Prozorro:
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