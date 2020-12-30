Користувачі мережі пожартували, що речі віддали, бо працівник УЗ просто не знав про гроші.

Пасажир забув у вагоні поїзда валізу з 19 тисячами доларів.

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Про це у Facebook повідомив керівник з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександра Шевченка.

Валізу встигнули повернути власнику.

«І щоб вже точно закрити питання піклування про наших пасажирів: буквально вчора провідник поїзда Рахів-Харків знайшов і повернув пасажирові забуту у вагоні валізу з 19 тисячами доларів, а це могла б бути рекордна виручка за продаж чаю», – написав Шевченко.

При цьому користувачі мережі пожартували, що речі віддали, бо працівник УЗ просто не знав про гроші. Інші ж пригадали про пограбування у поїздах.

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Автор: УНІАН