За інформацією митників, іноземний наркокур’єр-"ковтач" прибув авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу.

В аеропорту "Бориспіль" митники затримали чоловіка, який у черевній порожнині провозив понад 1 кг кокаїну.

Читайте такожУ Києві матір підозрюваного заради свободи сина заповіла все своє майно прокуроруПро це повідомляє Державна митна служба України.

"Понад 1 кг кокаїну намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць у власному череві, який прилетів до аеропорту "Бориспіль" авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

У Держмитслужбі зазначають, що іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав "зелений коридор". Митники мали "грунтовні підстави сумніватися у його законослухняності", але пасажир стверджував, що не провозить заборонених речей.

Правоохоронці із залученням медичного працівника провели особистий огляд чоловіка. "Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною", - додають у Держмитслужбі.

Зазначається, що всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), була порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г. Експрес-аналіз показав, що вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.

У Держмитслужбі також зауважують, що вказані дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

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Автор: Надя Пришляк