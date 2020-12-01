Пес так активно гасав полем, що врізався в одну з футболісток і збив її з ніг.

У Бразилії під час матчу між місцевими жіночими командами на поле раптом вибіг пес і почав ганятися за м’ячем.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Він так активно гасав полем, що врізався в одну з футболісток і збив її з ніг. Довелося зробити перерву у грі, а собаку вивести за межі поля. Але чотирилапий гравець пручався і будь-що хотів продовжувати свою гру. Зрештою, собаку заспокоїли і забрали з поля, а матч продовжився.

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Автор: Олег Давигора