Пес вибіг на поле і почав ганятися за м’ячем / фото twitter.com/luizareis1909
У Бразилії під час матчу між місцевими жіночими командами на поле раптом вибіг пес і почав ганятися за м’ячем.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Він так активно гасав полем, що врізався в одну з футболісток і збив її з ніг. Довелося зробити перерву у грі, а собаку вивести за межі поля. Але чотирилапий гравець пручався і будь-що хотів продовжувати свою гру. Зрештою, собаку заспокоїли і забрали з поля, а матч продовжився.
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