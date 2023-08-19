Серце легендарного пса перестало битись під час операції.

В Гонконгу помер собака-мем Чімс (Болці). Це сталося під час операції.

Як повідомив господар собаки на його Instagram-акаунті, який фоловлять 650 тисяч користувачів, Чімс помер 18 серпня. Йому було 12 років.

"Не сумуйте, будь ласка, згадайте радість, яку Болці приніс світу. Сіба-іну з круглим усміхненим обличчям допоміг багатьом людям під час пандемії, але тепер його місію виконано. Я вірю, що він бігає небом і їсть багато смачного з новими друзями", - написав господар собаки.

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Історія собаки-мема Чімса

Як відомо, Болці став світовим мемом влітку 2019 року. Тоді користувач Reddit опублікував невеликий комікс із ним, який назвав "Чімсбургер" (Cheemsburbger). Пізніше собаку почали називати просто Чімс і публікувати меми із зображенням його мордочки.

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