З цих намистин складався ритуальний одяг похованих у гробниці жінок.

Археологи знайшли стародавню гробницю віком близько 5 000 років на південному заході Іспанії, в якій були сотні тисяч намистин з мушель, що складали ритуальний одяг похованих там жінок.

Як пише CNN, колекція з могили Монтеліріо є найбільшою з будь-коли зафіксованих у світі. За оцінками дослідників, вона містила 270 769 круглих намистин, зроблених переважно з морських мушель. На виготовлення такої кількості намистин у 10 осіб, що працювали по вісім годин на день, пішло б 206 днів, або близько семи місяців. Причому в цю оцінку не входить час, який знадобився б для збору мушель.

Команда виявила більшість намистин у великій камері гробниці Монтеліріо, де зберігалися останки 20 осіб, зокрема 15 жінок і п'ятьох осіб, чию стать не було визначено. У меншій камері, де були поховані дві жінки, також було знайдено намистини. Дослідники визначили, що, на їхню думку, це нитки намистин, які могли утворювати дві туніки, спідниці та інший одяг або тканини невизначеної форми.

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Під час експериментів з використанням інструментів, доступних 5 000 років тому, археологи, які брали участь у дослідженні, намагалися відтворити намистини. У середньому на це йшло 55 хвилин. Однак автори дослідження порахували, що ремісники, які виготовляли намистини в той час, були б більш вправні, ніж сучасні археологи. За оцінками фахівців, на виготовлення однієї намистини у ремісника йшло 11 хвилин.

"Ми думаємо, що намистини становили церемоніальний одяг, який носили ці жінки, що займали дуже важливе соціальне або релігійне становище, під час особливих випадків або спеціальних церемоній", - каже автор дослідження Леонардо Гарсія Санхуан. - "Ці жінки були дуже соціально значущі, інакше на них не було б спрямовано стільки праці".

Раніше УНІАН розповідав, що влада Індії пообіцяла заплатити мільйон доларів тому, хто розшифрує 5000-річний манускрипт.

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