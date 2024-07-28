Вбивці багатства: ці 7 звичок 'з'їдають' ваші гроші

Якщо уникати цих помилок та звичок, то ваші статки зростатимуть, а не знецінюватимуться.

Звички та помилки можуть перешкодити вам досягти фінансового процвітання. Визначивши ці проблеми, ви зможете краще їх уникнути та стати на шлях довгострокового економічного успіху.

Як пише New Trader U, існує сім "убивць багатства". Враховуючи їх можна досягти фінансової грамотності та процвітання.

1. Неврахування Інфляції

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Інфляція - це тихий вбивця багатства, який часто залишається непоміченим, поки не стає надто пізно. Простіше кажучи, інфляція - це поступове зростання цін на товари та послуги з часом, що підриває купівельну спроможність ваших грошей.

За рівня інфляції 3% вартість ваших грошей зменшується вдвічі лише за 24 роки. Для боротьби з інфляцією вкрай важливо інвестувати в активи, які мають потенціал для зростання швидше, ніж рівень інфляції. Це може включати диверсифікований портфель акцій, нерухомості або цінних паперів, захищених від інфляції.

Зберігати всі свої гроші на ощадному рахунку з низькими відсотками - це все одно, що спостерігати, як ваші статки повільно зменшуються. Зробіть так, щоб ваші гроші працювали, розумно інвестуючи та випереджаючи інфляцію.

2. Неправильне управління своїми пенсійними активами

Однією з найбільших фінансових помилок людей є нехтування плануванням виходу на пенсію. Чим раніше ви почнете відкладати на пенсію, тим більше часу у ваших грошей буде рости. На жаль, багато людей недооцінюють, скільки їм знадобиться для виходу на пенсію, або починають заощаджувати занадто пізно.

Якщо ви почнете відкладати з 25 чи 35 років, то зможете накопичити на старість величезну суму. У цьому полягає сила раннього старту та розумного інвестування. У міру просування в кар’єрі збільшуйте свої внески та пенсію.

3. Ведення статичного бюджету

Бюджет є потужним інструментом для управління вашими фінансами. Життя динамічне, і ваш фінансовий план також має бути таким. Статичний бюджет не враховує зміни в доходах, витратах і життєвих обставинах, що потенційно може призвести до втрачених можливостей для заощадження та інвестування.

У міру того, як ваша кар’єра просувається і ваш дохід зростає, ви повинні регулярно переглядати свій бюджет. Багато людей потрапляють у пастку інфляції способу життя, коли витрати зростають пропорційно зростанню доходу. Замість цього використовуйте підвищення зарплати як можливість збільшити свої заощадження та інвестиції.

Запровадити систему регулярних перевірок бюджету, можливо, раз на квартал або раз рік. Під час цих перевірок перевірте свої моделі витрат, переоцініть свої фінансові цілі та внесіть необхідні корективи. Наприклад, якщо ви погасили борг, перенаправте цю суму платежу на заощадження або інвестиції. Якщо ви отримали підвищення, подумайте про збільшення своїх пенсійних внесків.

4. Відмова від використання коштів надзвичайного фонду

Надзвичайний фонд - це ваша особиста фінансова подушка, спеціальний ощадний рахунок призначений для покриття несподіваних витрат або фінансових недоліків, запобігаючи впаданню в борги.

Поширені надзвичайні ситуації, які можуть підірвати ваші фінанси, включають втрату роботи, значні витрати на лікування або значний ремонт будинку чи автомобіля. Без екстреного фонду ви можете бути змушені покладатися на кредитні картки чи позики під високі відсотки, що може значно зменшити ваш фінансовий прогрес.

5. Купівля нового автомобіля

Привабливість новенького автомобіля незаперечна, але часто це значний вбивця багатства. Нові транспортні засоби швидко знецінюються, втрачаючи до 20% своєї вартості лише за перший рік. За п'ять років багато автомобілів втрачають 60% і більше своєї початкової вартості. Це знецінення означає значну втрату багатства, яке можна було б інвестувати деінде.

Замість того, щоб купувати новий, подумайте про придбання надійного вживаного автомобіля. Ці варіанти можуть забезпечити значну економію без шкоди для якості чи надійності.

6. Зловживання кредитними картками

Кредитні картки можуть бути потужним фінансовим інструментом, якщо використовувати їх відповідально, але також можуть стати швидким шляхом до фінансового краху, якщо використовувати їх неправильно.

Щоб розумно використовувати кредитні картки, завжди сплачуйте весь баланс щомісяця. Використовуйте картки лише для запланованих покупок і ніколи для витрат, які не можете дозволити собі погасити відразу.

Якщо у вас зараз є борг по кредитній картці, погасіть його як пріоритет. Відповідальне використання кредитної картки може допомогти підвищити кредитний рейтинг, заощаджуючи гроші на іпотеці, кредитах на покупку автомобіля та страхових внесках. Уникаючи заборгованості за кредитною карткою, ви не просто заощаджуєте на відсотках – ви прокладаєте шлях до кращих фінансових можливостей у майбутньому.

7. Нехтування інвестуванням

Можливо, найвагомішим вбивцею багатства є неспроможність інвестувати. Хоча економія грошей є важливою, зберігання їх на низькоприбутковому ощадному рахунку не допоможе створити довгострокове багатство. Щоб значно збільшити свій добробут, ви повинні використовувати свої гроші за допомогою інвестування.

Ключем до успішного інвестування є розуміння вашої терпимості до ризику. Воно може включати суміш акцій, облігацій, нерухомості та інших активів. Недорогі індексні фонди можуть стати чудовою відправною точкою для початківців, пропонуючи широку експозицію на ринку з мінімальними комісіями.

Розпочніть свій інвестиційний шлях, дізнавшись про різні варіанти інвестування. Подумайте про консультацію з фінансовим радником, щоб розробити стратегію, яка відповідає вашим цілям і толерантності до ризику. Пам’ятайте, що час є вашим найбільшим активом, коли справа доходить до інвестування. Чим раніше ви почнете, тим більше часу у ваших грошей буде рости та накопичуватися.

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