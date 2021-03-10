Відкриття вбиральні завершилося розпиттям шампанського.

У святковому відкритті жіночого туалету немає нічого злочинного, стверджують у Державному університеті телекомунікацій. Таким чином там прокоментували курйозну ситуацію, що виникла напередодні 8 березня.

Про це помічниця ректора Ольга Сомко заявила виданню "Обозреватель".

"Ну немає в цьому нічого злочинного. Ми покращуємо санітарно-гігієнічні норми, і в цьому нічого поганого немає", – заявила Сомко.

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Вона додала, що новою вбиральнею будуть користуватися учні закладу і це поліпшить умови навчання студентів.

Відкриття туалету в київському виші: деталі та відео

У Державному університеті телекомунікацій до 8 березня з пафосом відкрили жіночий туалет. Відеозапис з церемонії відкриття з'явився в соцмережах.

На тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку.

За його словами, туалет відкрили за вказівкою ректора університету, а вибором колірної гами стін, матеріалами обробки займалися жінки.

Після церемонії всіх запросили випити шампанського.

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Автор: Юрій Годован