Спантеличені користувачі припускали, що Таран мав на увазі "фальстарт", але помилився й написав "фальцет".

Міністр оборони Андрій Таран назвав чутки про свою відставку «фальцетом». Заяву глави МО кілька разів редагували, а потім й узагалі – видалили.

Про це пише Страна.

«Міністр оборони України Андрій Таран про свою відставку: Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати «третій конверт». А поки що – фальцет», – йшлося у першому повідомленні.

У відповідь спантеличені користувачі почали припускати, що Таран мав на увазі «фальстарт», але помилився й написав «фальцет». Тоді прес-служба відреагувала заяву, додавши «довідку» – пояснення значення слова «фальцет».

Проте музична термінологія коментаторів не переконала. Після шквалу жартів повідомлення ще раз відредагували, замінивши «фальцет» на «фальстарт». Невдовзі прес-служба допис узагалі видалила.

Чутки про відставку Тарана

23 грудня низка українських ЗМІ писали, що профільний комітет Ради висловив Тарану недовіру і надіслав відповідний лист президенту Володимиру Зеленському. Однак в самому комітеті згодом інформацію спростували: мовляв, зауваження до роботи міністра є, але все вирішується у робочому порядку.

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Автор: УНІАН