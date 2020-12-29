Чоловік намагався додзвонитись до знайомої, проте на дзвінки вона не відповідала, тому він звернувся до поліції.

У Києві дівчина у стані алкогольного сп'яніння викрала автомобіль у знайомого та поїхала на Поділ дивитися на новорічну ялинку.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні, близько 2-ї години ночі, на лінію 102 надійшов виклик з приводу заволодіння транспортним засобом. Заявник повідомив, що виявив відсутність свого автомобіля Skoda на стоянці біля супермаркету. В автомобілі він залишив ключі, які знаходились у замку запалювання та дівчину, з якою познайомився напередодні через мережу інтернет.

Чоловік намагався додзвонитись до знайомої, проте на дзвінки вона не відповідала, тому він звернувся до поліції. За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейським вдалось розшукати автомобіль.

«Під час спілкування з водійкою інспектори виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, жінка не мала водійського посвідчення», - розповіли у поліції.

Дівчина пояснила, що очікуючи в автомобілі свого знайомого, який пішов у магазин, їй раптом захотілось покататись та подивитись на новорічну ялинку. Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди.

"Дуже захотілось покататись та подивитись ялинку на Подолі», - сказала вона.

Заявник відмовився від написання заяви на знайому з приводу незаконного заволодіння та, приїхавши на місце події, забрав своє авто.

Інспектори склали на жінку адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

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Автор: Денис Прядко