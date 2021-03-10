Виставка проходитиме протягом двох днів - 31 липня та 1 серпня.

У Харкові проведуть виставку собак пам'яті колишнього одіозного мера Геннадія Кернеса.

Ідея проведення конкурсу належить організації Кінологічної спілки України "Сіріус", передає Суспільне.

Виставка проходитиме протягом двох днів - 31 липня та 1 серпня.

"Ми проводили під патронатом Геннадія Адольфовича майже 10 років виставки під назвою "Кубок мера". Це Кінологічна спілка України, Міжнародні виставки собак, виставки краси", - розповіла керівник організації Вікторія Піонова-Куценко.

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За її словами, минулого року виставку не проводили через карантин, а цього року вирішили провести Кубок пам'яті.

Зараз організатори визначаються з місцем проведення виставки: її планують провести або на стадіоні "Піонер" на вулиці динамівській, або на стадіоні "Сонячний" у П'ятихатках.

"Експерти у нас різні: і українські, і зарубіжні. Виставка теж буде проводитися під патронатом міста, ведуться зараз переговори, і ми сподіваємося, що так і буде", - сказала керівник організації кінологічного союзу.

До участі у виставці запрошують власників собак усіх порід.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові.

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Автор: Денис Прядко