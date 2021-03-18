У Кривому Розі страус-втікач гуляв вулицею / скріншот з відео
У Кривому Розі помітили страуса, який кілька годин блукав вулицями міста.
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Як повідомляє ТСН, відео з птахом з'явилося в соцмережі. На ньому можна бачити, що страус прогулюється вздовж проїжджої частини.
З коментарів стає зрозуміло, що птах втік з двору приватного будинку неподалік. Час від часу страус вибігав на проїжджу частину і нервував водіїв.
За словами коментаторів, власники страуса вже знайшли його і повернули додому. Птах не постраждав.
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