Птах втік з двору приватного будинку.

У Кривому Розі помітили страуса, який кілька годин блукав вулицями міста.

Читайте такожУ зоопарку Сіднея вперше за рік народилось коаленятко (відео)

Як повідомляє ТСН, відео з птахом з'явилося в соцмережі. На ньому можна бачити, що страус прогулюється вздовж проїжджої частини.

З коментарів стає зрозуміло, що птах втік з двору приватного будинку неподалік. Час від часу страус вибігав на проїжджу частину і нервував водіїв.

За словами коментаторів, власники страуса вже знайшли його і повернули додому. Птах не постраждав.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров