Любителів цього продукту закликають припинити купувати його, а робити власноруч - необхідні лише два інгридієнта.

Учасниця кулінарного шоу "МастерШеф" Хоуп Бетчелор поділилася своїм простим рецептом домашнього арахісового масла з двох інгредієнтів. Про це пише Mirror.

За словами експерта, для приготування арахісового масла вам знадобиться багато арахісу та трохи дрібної морської солі.

Як приготувати арахісове масло вдома

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Розігрійте духовку до 180℃. Викладіть арахіс на деко і обсмажте його до золотистої скоринки приблизно від 10 до 20 хвилин.

Зважте арахіс та додайте до нього від 0,8 до 1% солі. Це може відрізнятися залежно від того, наскільки солоним ви любите арахісове масло.

Помістіть смажений арахіс і сіль у блендер, збиваючи до отримання однорідної консистенції. Не піддавайтеся спокусі додати в суміш додаткову олію, оскільки горіхи виділять олію під час змішування.

Після змішування до потрібної консистенції ви отримаєте арахісове масло.

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