Серцево-судинні хвороби можуть бути досить непомітними і мають тенденцію проявлятися у кожного по-різному.

Коли чоловік середнього віку починає хапатися за груди, рясно потіти і задихатися, всі знають, що у нього, ймовірно, серцевий напад. Так більшість уявляють проблеми з серцем, які насправді можуть бути досить непомітними, і вони мають тенденцію проявлятися у кожного по-різному, пише Time з посиланням на поясненням на кардіохірурга Базела Рамлаві.

За словами лікаря, у той час як хтось під час серцевого нападу може схопитися за груди, інші – особливо жінки та люди з діабетом – не обов'язково відчуватимуть дискомфорт у грудях взагалі. Вони часто мають пошкодження нервів, що заважає їм відчувати біль. Інші серцеві захворювання можуть проявлятися так само різноманітно.

Існує вагома причина звертати увагу навіть на найнепомітніші симптоми:

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Відчуття стискання в грудях

Люди, які стикалися з прискореним серцебиттям, описують свої симптоми у цікавий і різноманітний спосіб. Дехто каже, що відчуває себе так, ніби золота рибка перевертається в грудях. Інші повідомляють про відчуття занурення. Важливо такі дивні відчуття обговорити з лікарем. Цілком можливо, що у вас може бути порушення серцевого ритму, наприклад, фібриляція передсердь або миготлива аритмія. А Аритмія – це вже не симптом, а діагноз.

Дзвін у вухах

Якщо у вас пульсуючий шум у вухах, ви чуєте ритмічні звуки, схожі на свист або стукіт в одному або обох вухах, це також нетиповий серцевий симптом. Іноді існують периферичні симптоми, які зовсім не схожі на серцево-судинні, але можуть бути проявом захворювання.

Вказаний звук може сигналізувати про стеноз сонної артерії – звуження кровоносних судин, або про рідкісне судинне захворювання фібромускулярну дисплазію. Остання вражає жінок у понад 90% випадків і може бути пов'язана з закупоркою та розривами артерій, а також аневризмами.

Біль або втома в ногах під час ходьби

Ноги мають багато підказок про серцево-судинну систему. Наприклад, захворювання периферичних артерій (ЗПА) виникає, коли артерії, які несуть кров від серця до ніг, закупорюються. Це пов'язано з підвищеним ризиком серцевого нападу, інсульту та передчасної смерті.

Якщо симптоми не зникають протягом тижня або двох, зверніться до лікаря. Він, швидше за все, проведе фізичне обстеження і тест на гомілково-плечовий індекс, який вимірює кров'яний тиск у ногах і руках.

Зміни у стопах чи гомілках

Набряклість стоп, гомілок і щиколоток, яку часто називають периферичним набряком, може бути ознакою застійної серцевої недостатності. Виною всьому – гравітація. Коли серце не в змозі ефективно перекачувати кров через свою слабкість, кров опускається до найнижчої частини тіла і затримується там.

Біль у щелепі або шиї при навантаженні

Стенокардія – технічна назва стиснення в грудях – може поширюватися на щелепу або шию. Зазвичай її провокує фізичне навантаження, наприклад, ходьба в гору, або емоційний стрес.

Порушення травлення та нудота

Після важкої їжі ви можете відчувати дискомфорт у грудях або нудоту. Біль у грудях, схожий на розлад травлення або печію, може свідчити про ішемічну хворобу серця. Хоча люди часто відкидають його як звичайний шлунково-кишковий симптом, потрібно уважно стежити за ним. Якщо стан погіршується або не зникає, варто зателефонувати лікарю.

Дискомфорт у зап'ястному каналі в поєднанні із задишкою

У вас зап'ястя болить після набору тексту на робочому ноутбуці, з'являється відчуття мурашок у пальцях або слабкість рук, через яку важко тримати повідець вашого собаки. Ці симптоми, особливо якщо вони супроводжуються задишкою, можуть вказувати на амілоїдоз серця. Це проблема неправильного складання білка, який називається амілоїд, починає відкладатися в різних частинах тіла. Він може відкладатися в серці, в неврологічних ділянках і в області зап'ястного каналу. Однак існує ефективне лікування цього стану.

Раптовий колючий біль у грудях

Класичний біль у грудях зазвичай відчувається як тиск, переповнення або здавлювання, і часто посилюється при навантаженні, а потім зникає, щоб згодом повернутися знову. Люди з розшаруванням аорти – розривом однієї з головних артерій організму – описують раптовий, колючий біль у середині грудної клітки, який віддає в спину. Якщо його не вчасно виявити, він може бути смертельним. За умови швидкого виявлення, рівень виживання є високим.

Проблеми з повсякденною діяльністю

Захворювання клапанів все частіше стають об'єктом уваги в діагностиці та лікуванні серцевих захворювань. Коронарна хвороба виникає, коли артерії, які живлять серце, блокуються. А от захворювання клапанів свідчить про те, що вони не працюють належним чином. На відміну від серцевого нападу, захворювання клапанів розвивається повільно, протягом п’яти-десяти років. Багато пацієнтів відчувають симптоми лише на пізніх стадіях захворювання.

Ті, хто помітили, що щось не так, часто повідомляють, що почуваються трохи старшими або трохи втомленішими. Дуже важливо вказувати на ці зміни в повсякденних здібностях, тому що чим раніше лікарі виявлять проблему, тим швидше вони зможуть її лікувати.

Цікавинки

Якщо вам більше 60 років, і ви хочете зміцнити своє здоров'я, є те, що ви обов'язково маєте додати до свого раціону. Йдеться про ягоди. Вони містять досить багато поживних речовин. Зазначається, що було проведено безліч досліджень, які підтвердили їхню користь особливо для людей у віці 60 років і старше.

Експерти стверджують, що протизапальні властивості куркуми "творять чудеса", якщо у вас є аутоімунні захворювання, такі як артрит, тендиніт і бурсит. Також вважається, що ця спеція покращує функцію нирок і зменшує набряки ніг.

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