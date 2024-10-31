Ці ягоди можуть захистити вас від хронічних захворювань та старіння.

Всі ягоди корисні, але журавлина - надзвичайно корисна. Вона зміцнює імунну систему та допомагає здоров’ю сечовивідних шляхів, а також корисна для серця, пише HealthDigest.

Зазначається, що журавлина може допомогти захистити нас від речовин, пов’язаних із хронічними захворюваннями та старінням. Якщо ви споживаєте журавлину у формі соку, вона буде такою ж корисною (крім розбавлених соків, які містять більше цукру).

"Але пити журавлинний сік – це не те, що ви повинні робити лише в молодості, щоб запобігти можливим проблемам зі здоров’ям у майбутньому. Навіть якщо вам за 50 років, вам слід регулярно вживати несолодкий журавлинний сік, особливо якщо ви перебуваєте в період менопаузи або постменопаузи", - каже доктор Сулагна Місра, лікар-засновник Misra Wellness.

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Журавлинний сік знижує рівень холестерину у жінок старше 50 років

Хвороби серця є першою причиною смерті жінок у Сполучених Штатах. Хоча серцевий напад може статися у жінки будь-якого віку, з віком ризик зростає. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, 60 мільйонів жінок у США живуть із тією чи іншою формою хвороби серця.

Так, деякі дослідження на тваринах показали, що журавлина сприяє зниженню рівня холестерину, покращує кровообіг і зменшує запалення за рахунок клітинного стресу, пов’язаного з окисленням.

Журавлинний сік також може боротися з окислювальним стресом

Відповідно до дослідження 2020 року, люди похилого віку частіше, ніж будь-яка інша вікова група, відчувають окислювальний стрес. Це відбувається, коли у вашому організмі є дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами, і остання група програє першій.

"Якщо дозволити вільним радикалам розмножуватися без антиоксидантів, що борються з ними, це негативно впливає на клітини, тканини та органи, що призводить до цілого ряду станів - від раку до серцевих захворювань - і навіть до неврологічних хвороб, як-от хвороба Альцгеймера. Через це підтримка високого рівня антиоксидантів стає ще більш важливою з віком", - пише видання.

Зазначається, що не тільки журавлинний сік, але й продукти з журавлини в цілому можуть компенсувати дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами, таким чином покращуючи симптоми окислювального стресу:

"Іншими словами, з віком несолодкий журавлинний сік або, якщо ви не можете сприймати сік, журавлинні таблетки можуть стати корисним доповненням до вашого щоденного раціону".

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Вчені зробили унікальне відкриття щодо лікування раку без шкоди для здоров'я. Зокрема, методика, яка поки ще перебуває на ранніх стадіях, може призвести до нових способів лікування онкологічних хворих з мутаціями HER2 з мінімальними побічними ефектами.

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