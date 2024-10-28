За словами експертів, хоча більшість котів дуже добре переносять низьку температуру, ви не повинні залишати свого кота на вулиці у морозну ніч, особливо при екстремальних температурах.

Наступає холодна пора року, і багато власників котів задаються питанням, як зробити так, щоб їхні улюбленці відчували себе комфортно. З цими питаннями до веретеринарів звернулося видання Daily Paws.

Зазначається, що незалежно від того, чи є у вас домашній кіт, який любить притискатися, чи це вуличний кіт, який не боїться ганятися за здобиччю по снігу, важливо знати, що робити, щоб захистити свого кота від холоду.

Чи легко коти застуджуються?

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"Більшість котів дуже добре переносять низьку температуру. Кішки, які звикли проводити багато часу на вулиці, знають, коли пора повертатися", - каже Майкл Арпіно, доктор ветеринарної медицини з Ветеринарного оздоровчого центру Борум Хілл у Брукліні.

За його словами, ви не повинні залишати свого кота на вулиці у морозну ніч, особливо при екстремальних температурах:

"Ми б точно не радили залишати їх на вулиці всю ніч без доступного притулку від навколишнього середовища та хижаків".

У свою чергу докторка ветеринарної медицини з Bond Vet у Нью-Йорку Зай Сатчу каже, що коти вдома також іноді можуть замерзнути.

"Запобігти цьому може затишне місце, де вони могли б укритися ковдрою, або теплоізоляційне котяче ліжко", - розповідає експерт.

Яка температура занадто низька для котів?

"Як правило, будь-яка температура нижче 45 градусів за Фаренгейтом (близько 7 градусів за Цельсієм - УНІАН) є занадто низькою. Якщо температура опускається нижче нуля, коти піддаються високому ризику переохолодження, якщо вони знаходяться на вулиці протягом тривалого часу", - каже Арпіно.

За його словами, шерсть і вага вашої кішки також можуть мати значення.

"Голі коти, коти, які були поголені або доглянуті будь-яким способом, який передбачає незначну стрижку, ніколи не повинні бути на вулиці в холодну погоду. Голим котам зазвичай потрібен светр, навіть коли вони знаходяться вдома. Товсті коти, ймовірно, краще переносять холод, але вони також будуть повільнішими, що наражатиме їх на інші небезпеки", - каже ветеринар.

Водночас він зазначає, що коти з певними захворюваннями мають підвищений ризик гіпотермії:

"Кішки, які страждають на ендокринні захворювання, такі як гіпертиреоз, ніколи не повинні бути на холоді, оскільки вони зазвичай чутливі до холоду. Котів з будь-якими захворюваннями, включаючи захворювання нирок, серця, рак тощо, не можна випускати на вулицю за будь-якої погоди".

Які ознаки того, що ваш кіт застудився?

"Якщо вашій кішці холодно, вона може тремтіти, сидіти згорблено або шукати тепле місце", - розповідає Сатчу.

За словами фахівчині, у певний момент, якщо кішку залишити на низькій температурі занадто довго, у неї може розвинутися гіпотермія. Якщо ваша кішка відчуває будь-який із цих симптомів переохолодження, якомога швидше відведіть її до ветеринара.

Ознаки середньої та важкої гіпотермії включають:

Психічний ступор або сплутаність свідомості

Розширені зіниці

Ускладнене дихання

Ригідність м'язів

Низький артеріальний тиск

Повільне серцебиття

Кома (у найважчих випадках)

Видання зазначає, що нормальна температура тіла кота коливається приблизно 38-39 градусів Цельсія.

"Якщо їм просто холодно, їх можна перенести в гарне тепле приміщення. Якщо вони залишалися на вулиці при температурі нижче 7 градусів і переохолоджуються, їх потрібно загорнути в теплий рушник і терміново доставити в клініку для тварин для подальшого догляду", - кажуть експерти.

Водночас, за їхніми словами, холод – не єдине, що хвилює котів у зимові місяці.

"Сухе повітря також може вплинути на ваше кошеня. Подбайте про те, щоб у нього завжди була свіжа вода", – радить Сатчу.

Останні новини про котів

Раніше УНІАН повідомляв, чому кішка спить на голові та обличчі. За словами сертифікованої консультантки з поведінки котів Амелії Вібер, у кішок темпертатура тіла вища, ніж у людини.

Як сказала експертка, тепло, що виділяється вашою головою, може бути привабливим, тому вона лягає там спати.

Крім того, у кішок менше теплових рецепторів, ніж у людей, тому теплолюбний домашній улюбленець використовує зовнішні джерела для підтримки своєї внутрішньої температури.

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