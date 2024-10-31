Фахівці назвали точний рівень вологості, щоб підтримувати ваш будинок і запобігти появі цвілі цієї зими.

Цвіль є типовою проблемою для багатьох домогосподарств взимку, але ви можете запобігти її появі, перш за все, підтримуючи в будинку потрібний рівень вологості. Про це йдеться у матеріалі Express.

Зазначається, що оскільки наближається зима і температура продовжує знижуватися, надлишок вологи та цвіль почнуть ставати все більшою проблемою для багатьох домогосподарств. Додаткове опалення, сушіння одягу в приміщенні, приготування їжі чи прийняття душу без достатньої вентиляції – це лише деякі з факторів, які сприяють розвитку цвілі. А вона може призводити до будь-яких проблем, у тому числі до респіраторних.

Експерти з інтернет-магазину для дому Wayfair UK поділилися з виданням своїми найкращими порадами, як зберегти ваш дім теплим, сухим і без цвілі цієї зими.

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Перша порада — стежити за утворенням конденсату. Навіть опалення наших будинків у холодні місяці може створити умови, які сприяють розвитку цвілі:

"Тепліше повітря утримує більше вологи, і коли воно стикається з холодними поверхнями, утворюється конденсат - крихітні краплі води. Зверніть увагу на конденсат на вікнах і підвіконнях і витирайте його, як тільки помітите".

Експерти також рекомендують придбати осушувач повітря, який допоможе контролювати рівень вологи в повітрі.

"Щоб запобігти розвитку цвілі, важливо підтримувати рівень вологості у вашому домі на рівні близько 45 відсотків. Використання осушувачів може допомогти контролювати вологість - ці портативні та легко замінні пристрої є ефективним рішенням для запобігання цвілі в холодні місяці", - радять експерти.

Ще один спосіб уникнути цвілі у вашому домі - це підтримувати вентиляцію житлових приміщень. Як би неприємно було відкривати вікно, коли надворі холодно, провітрювання будинку протягом зими насправді зменшує утворення спорів цвілі у вашому приміщенні.

"Відчиніть вікно, особливо в місцях з високою вологістю, таких як ванні кімнати та кухні, дозволяючи волозі вийти, зводячи до мінімуму вологість і цвіль у вашому домі", - радять експерти і рекомендують робити це двічі на день.

Інші підходи включають використання фарби для запобігання утворенню цвілі, у складі якої є хімічні речовини, які називаються біоцидами, що, як було доведено, запобігають утворенню цвілі на стінах. Але якщо ви не любите робити ремонт у домі, ще одна проста порада — просто відсуньте меблі від стін.

"Волога може накопичуватися за вашими меблями, і без належної вентиляції та повітряного потоку волога може спричинити появу цвілі на ваших меблях. Просте переміщення меблів на кілька сантиметрів від стіни може створити достатній потік повітря, щоб звести до мінімуму утворення цвілі у вашому домі", - пояснили фахівці.

Як запобіти появі цвілі - інші поради

Моніка Пуччіо, експерт Sofa Club, назвала два засоби, які позбавлять цвілі раз і назавжди. Для боротьби з цвіллю вона рекомендує два простих засоби - білий оцет і харчову соду.

У свою чергу експерт Джеймі Джонс назвав одну річ, яка допоможе позбутися плісняви у будинку. Він радить купувати кімнатні рослини цієї осені.

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