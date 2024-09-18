Надмірне споживання алкоголю підвищує ризик шести різних типів раку.

У дорослих віком до 50 років за останні шість десятиліть все частіше розвиваються рак грудей і колоректальний рак, і вживання алкоголю може бути одним із факторів, що сприяє цій тенденції. Про це йдеться у звіті Американської асоціації дослідження раку, висновки якого публікує The New York Times.

Автори також описали тривожну закономірність: незважаючи на те, що рівень смертності від раку знизився, загальна захворюваність на кілька видів раку незрозумілим чином зростає. Особливо тривожним є зростання випадків колоректального раку шлунково-кишкової системи серед молодих людей.

За оцінками науковців, 40 відсотків усіх випадків раку пов’язані зі змінними факторами ризику. Зокрема, вони рекомендують зменшити споживання алкоголю, а також змінити спосіб життя - наприклад, відмовитися від тютюну, підтримувати здорову дієту та вагу, займатися спортом, уникати ультрафіолетового випромінювання та мінімізувати вплив забруднюючих речовин.

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Автори закликали підвищувати обізнаність через публічні інформаційні кампанії та додавати до алкогольних напоїв попереджувальні етикетки щодо раку.

"Рекомендації з’явилися на тлі радикального перегляду передбачуваної користі для здоров’я від помірного споживання алкоголю, яке, як вважалося роками, захищає від хвороб серця", - пише видання.

Зазначається, що і ті, хто п’є помірно, і ті, хто п’є мало, зазнають більше смертей від раку, ніж ті, хто п’є зрідка, і цей факт особливо помітний серед людей похилого віку з низьким рівнем доходу та тих, хто має проблеми зі здоров’ям.

"П’ятдесят один відсоток людей — або більше половини — не знають, що алкоголь підвищує ризик захворювання на рак. Це викликає занепокоєння. Ми можемо говорити про міф про те, що червоне вино має потенційну користь для серцево-судинної системи, але є багато способів зберегти ваше серце здоровим, і ці потенційні переваги насправді не переважають ваші ризики раку", - сказала Джейн Фігейредо, епідеміолог із Всебічного онкологічного інституту Семюеля Ошіна в медичному центрі Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі.

За даними науковців, надмірне споживання алкоголю підвищує ризик розвитку шести типів злоякісних новоутворень, включаючи плоскоклітинний рак стравоходу та деякі типи раку голови, шиї, грудей, колоректального раку, печінки та шлунка.

Надмірне споживання алкоголю - останні новини

Нещодавно вчені виявили, що зловживання алкоголем може призвести до набору ваги. Алкоголь містить багато калорій і не містить поживних речовин та може впливати на гормони, що контролюють апетит, голод і стрес.

При цьому алкоголю бракує поживних речовин.

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