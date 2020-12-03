На вершині гори Пайн в місті Атаскадеро (Каліфорнія, США) з'явився новий загадковий моноліт, який раніше виявили в американському штаті Юта і Румунії.
Про це повідомляє місцева газета The Atascadero News.
За інформацією видання, моноліт виявили в середу, 2 грудня. Тристоронній довгастий об'єкт може бути зроблений з нержавіючої сталі, його висота становить три метри, ширина - майже 46 сантиметрів. Каліфорнійський моноліт зварений на кожному з кутів за допомогою заклепок, що прикріплюють бічні панелі.
Вага монумента становить близько 90 кілограмів. За словами одного з туристів, він був там у вівторок, але ніякого моноліту не бачив.
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Загадкові моноліти в США і Румунії: що відомо
- У пустелі американського штату Юта 18 листопада знайшли металевий Моноліт висотою 3 метри.
- Через десять днів таємничий об'єкт раптово зник, хто його прибрав, невідомо.
- Водночас подібну конструкцію знайшли в місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії. Обеліск з'явився на пагорбі Батка-Доамней у місці археологічних розкопок поблизу стародавньої Петродавсько-Дакійської фортеці.
- Знахідки наробили багато шуму завдяки своєму «інопланетному» дизайну. Їх порівнюють з монолітами з класичного фантастичного фільму «Космічна одіссея 2001» Стенлі Кубрика (1968). Там загадкові позаземні моноліти, імовірно, мали великий вплив на розвиток людства.
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