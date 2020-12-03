Моноліт виявили в середу, 2 грудня, на вершині гори Пайн. За словами одного з туристів, він був там у вівторок, але ніякого моноліту не бачив.

На вершині гори Пайн в місті Атаскадеро (Каліфорнія, США) з'явився новий загадковий моноліт, який раніше виявили в американському штаті Юта і Румунії.

Про це повідомляє місцева газета The Atascadero News.

За інформацією видання, моноліт виявили в середу, 2 грудня. Тристоронній довгастий об'єкт може бути зроблений з нержавіючої сталі, його висота становить три метри, ширина - майже 46 сантиметрів. Каліфорнійський моноліт зварений на кожному з кутів за допомогою заклепок, що прикріплюють бічні панелі.

Вага монумента становить близько 90 кілограмів. За словами одного з туристів, він був там у вівторок, але ніякого моноліту не бачив.

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Загадкові моноліти в США і Румунії: що відомо

У пустелі американського штату Юта 18 листопада знайшли металевий Моноліт висотою 3 метри.

Через десять днів таємничий об'єкт раптово зник, хто його прибрав, невідомо.

Водночас подібну конструкцію знайшли в місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії. Обеліск з'явився на пагорбі Батка-Доамней у місці археологічних розкопок поблизу стародавньої Петродавсько-Дакійської фортеці.

Знахідки наробили багато шуму завдяки своєму «інопланетному» дизайну. Їх порівнюють з монолітами з класичного фантастичного фільму «Космічна одіссея 2001» Стенлі Кубрика (1968). Там загадкові позаземні моноліти, імовірно, мали великий вплив на розвиток людства.

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Автор: Денис Прядко