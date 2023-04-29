Директор художньої школи вітає "данину переважній більшості пишних жінок" на тлі обурення в соціальних мережах.

Хтива статуя русалки, встановлена на площі в рибальському селі в Апулії, на півдні Італії, викликала ажіотаж через те, що вона "занадто провокаційна".

Статуя була створена студентами художньої школи Луїджі Россо в Монополі, а потім встановлена на площі імені вченого Рити Леві-Монтальчіні, пише The Guardian.

Твір мистецтва, який ще не був офіційно відкритий, став об'єктом насмішок після того, як фотографії, зроблені під час його встановлення, були опубліковані в соціальних мережах.

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Актриса з Барі Тиціана Скьявареллі написала, що її друг у Монополі "справедливо висловив певне здивування з приводу цього пам'ятника".

"Схоже на русалку з двома силіконовими грудьми і, перш за все, величезною дупою, ніколи не баченої у русалки", - наголошується в повідомленні.

Скьявареллі підкреслила, що у неї немає проблем ні зі студентами-мистецтвознавцями, ні з місцевою радою, яка замовила цю роботу. "Але мене дуже розважає ця річ... хто знає, чи стане вона ще однією визначною пам'яткою для туристів", - додала вона.

Адольфо Марчіано, директор художньої школи Луїджі Россо, захищав статую, кажучи, що це "данина переважній більшості жінок з пишними формами". Він пояснив, що мер Монополі доручив студентам створити кілька статуй для міста, в тому числі одну на тему моря.

"Студенти зібралися разом і придумали ідею русалки. Раді показали масштабну модель, і він сказав, що вона хороша, а потім вирішив, що закінчена скульптура буде розміщена на площі", - сказав Марчіано.

Марчіано сказав, що не хотів судити про натхнення студентів, але розглядав роботу "як уявлення реальності, в даному випадку жіночого тіла".

Він додав: "Ви бачите рекламу по телебаченню з дуже худими моделями, але русалка - це данина переважній більшості жінок з пишними формами, особливо в нашій країні. Було б дуже погано, якби ми представляли дуже худу жінку".

Беппе, який живе в Монополі, сказав, що скульптура, яка залишалася закритою до її відкриття, в останні дні викликала багато дискусій, а деякі люди критикують її як "занадто провокаційну".

"Це ганьба, тому що студенти мистецтва заслуговують на похвалу, а не на критику", - сказав він.

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