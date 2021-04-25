Не виключається, що постраждалих дівчат могло бути більше.

В Осаці заарештували 39-річного Такасі Міягаву за шахрайство, вчинене щодо 35 жінок.

З кожною з них японець нібито мав стосунки, пише Japan Today. Ось тільки жодна з них, судячи з усього, не здогадувалася, що не є єдиною. Зрештою дівчата викрили свого кавалера і звернулися до поліції.

Читайте такожЯпонець зробив 24 тисячі дзвінків в телефонну компанію і його за це заарештувалиЯк з'ясувалося, таку авантюру чоловік затіяв серед іншого заради подарунків на день народження. Насправді Міягава народився 13 листопада, але одній дівчині, наприклад, назвав датою свого народження 22 лютого, для іншої вибрав день у липні, для третьої - у квітні. Таким чином японець міг отримувати від своїх дам подарунки та гроші, хоча приводів для цього насправді не було.

Поки що відомо про 35 постраждалих, проте не виключається, що їх може бути більше. Загалом чоловік обдурив таким чином своїх "половинок" приблизно на 100 тис. єн (близько 26 тис. грн).

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Переклад: Катерина Комолова