Жінка піднесла вогонь запальнички до снігу і показала, що він чорніє, але не плавиться.

Мешканка Іспанії назвала сніг, який випав у країні, несправжнім і записала відеоролик, де спробувала довести штучне походження опадів.

Читайте такожНайстрашніший снігопад нового століття: Іспанія занурилася в хаос через стихію, загинули три людиниЖінка піднесла вогонь запальнички до жмені снігу і показала, що він чорніє, але не плавиться, також вона стверджувала, що маса пахне горілим пластиком. На її думку, це вказує на те, що весь сніг, що випав в країні, несправжній. Про це пише місцева газета Semana.

"Ця погань, яку нам послали, - чистий пластик. Нас обманюють у всьому", - заявила вона.

Іспанці почали активно обговорювати опублікований відеоролик: деякі користувачі жартують, що жінка повинна заперечувати реальність вогню, а не снігу.

Відео прокоментував біолог Альваро Байон: він пояснив, що через домішки, які виділяються в запальничці при згорянні бутану або бензину, утворюється сажа. Вона осідає на речовині, якщо до нього занадто близько піднесли запальничку, що і створює "ефект горілого пластика".

Pensabais que no iban a salir los negacionistas de la nieve? Pues también . pic.twitter.com/KtXdrmvpM5 — Estibador (@mundoestiba) January 9, 2021

Шторм в Іспанії

Шторм Філомена в п'ятницю і суботу накрив Іспанію.

Мадрид накрив найбільший за останні роки снігопад. В результаті негоди був закритий мадридський аеропорт, робота залізничного транспорту обмежена.

За даними місцевої влади, на автомагістралі М-30 і М-40 біля іспанської столиці утворилися великі затори. Температура повітря близько нуля. Водіям, які застрягли в кілометрових заторах, допомагали волонтери Червоного Хреста. Вони роздавали водіям їжу. Водіїв попросили без гострої потреби не виїжджати з дому.

У зв'язку з негодою перенесли десятки авіарейсів з Мадридського аеропорту Барахас.Також призупинено високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.

Державне метеорологічне агентство (Aemet) повідомило, що рекордна температура -35,6 градуса за Цельсієм була зафіксована в Вега-де-Лурдес В Леоні на півночі Іспанії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора