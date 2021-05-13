59-річна мешканка Сантьяго (Домініканська Республіка) Майра Алонсо організувала репетицію своєї поховальної церемонії просто у власному подвір’ї.
Про це пише The Daily Mail.
Читайте такожУ США магазини припиняють продаж карток з покемонами: люди готові битися за нихЖінка змусила родичів плакати, однак ті переважно сміялися й фотографували «покійницю». Заради реалістичності Майра навіть погодилась лягти у домовину.
Алонсо прибула на похорони у катафалку й з голови до ніг була в білому – з вінком на голові.
При цьому, за даними місцевих ЗМІ, на «вечірку» мешканка Сантьяго витратила 710 фунтів стерлінгів (понад 1 тисячу доларів – ред.) – на оренду домовини та пригощання гостей.
Також винуватиця події пообіцяла найближчим часом не помирати, оскільки хоч у труні й було тепло, однак самотньо.
На незвичну поховальну церемонію відреагувала мережа. Дехто обурювався фальшивими похоронами на тлі пандемії коронавірусу й спалаху смертей. Сама ж Алонсо відповіла, що саме пандемія надихнула її на репетицію власної смерті.
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