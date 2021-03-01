Перелякана тварина заважала пілотам керувати літаком і кидалася на капітана.

У Судані екіпаж екстрено посадив літак через кота, який кидався на пілотів.

Читайте такожВ Індії бійцівський півень убив господаря, розшматувавши йому пах ножемПро це пише ТСН з посиланням на Аlsudaninews.

Через півгодини після зльоту літака, який вилетів з аеропорту Хартума і прямував в Катар Доху, на борту знайшли кота.

Перелякана тварина заважала пілотам керувати літаком і кидалася на капітана.

У підсумку капітан розгорнув літак назад. В аеропорту кота спіймали і винесли з кабіни.

Припускають, що тварина потрапила в літак під час прибирання або інженерної перевірки.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН