У Судані екіпаж екстрено посадив літак через кота, який кидався на пілотів.
Читайте такожВ Індії бійцівський півень убив господаря, розшматувавши йому пах ножемПро це пише ТСН з посиланням на Аlsudaninews.
Через півгодини після зльоту літака, який вилетів з аеропорту Хартума і прямував в Катар Доху, на борту знайшли кота.
Перелякана тварина заважала пілотам керувати літаком і кидалася на капітана.
У підсумку капітан розгорнув літак назад. В аеропорту кота спіймали і винесли з кабіни.
Припускають, що тварина потрапила в літак під час прибирання або інженерної перевірки.
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