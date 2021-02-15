За словами Тріни, її "прекрасний" онук дуже неохайна, але працьовита людина.

82-річна британка зареєструвала в Tinder свого 28-річного онука Скотта Лефевера, щоб допомогти йому знайти свою другу половинку.

Про це повідомляє The Sun.

"Привіт, Я Тріна, бабуся Скотта. Він вже майже два роки неодружений, і я думаю, йому потрібна моя допомога, тому я розмістила тут його анкету, щоб він знайшов собі подружку», - написала жінка в профілі родича.

За словами Тріни, її "прекрасний" онук дуже неохайна, але працьовита людина. Також вона зазначила, що Скотт – майстер у заварюванні чаю, і хоча він «не дуже спортивний хлопець, але любить гуляти».

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В анкеті бабуся також вказала, що майбутня обраниця повинна обов'язково вміти готувати.

В інтерв'ю журналістам чоловік розповів, що був трохи роздратований, дізнавшись про ініціативу своєї бабусі. Однак пізніше він посміявся над ситуацією. За п'ять днів з моменту публікації анкети 26 дівчат зацікавилися Скоттом, але поки він не сходив з жодною з них на побачення.

"Я відповів не всім, але з деякими з них привітався, щоб подивитися, що буде далі», - зізнався холостяк.

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Автор: УНІАН