На лондонському вокзалі Юстон на 2,5 години довелося затримати швидкісний поїзд в Манчестер через кота на даху.
Про це повідомляє BBC.
Кота на даху поїзда помітили приблизно за півгодини до відправлення. У той час як працівники станції намагалися зняти тварину, пасажирів пересадили в запасний поїзд.
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Поруч з вагоном поставили сміттєвий контейнер, на який кіт зміг зістрибнути. Рятувальна операція тривала дві з половиною години.
Відзначається, що тварина могла не тільки впасти під час руху поїзда, який розвиває швидкість до 200 кілометрів на годину, а й отримати смертельний удар струмом.
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