Незвичайний іменинник. Київ святкує 45-річчя особливого столичного мешканця

День народження буває для когось сумним святом. Але не тоді, коли ти маєш купу друзів і небайдужих до тебе людей. Так пощастило і Тоні: святковий настрій співробітників, святкове оздоблення заскленого вольєра і навіть ціла стінка світлин горили з кумедними підписами – перші ознаки його сьогоднішнього свята.

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Сам Тоні ще у іншій частині вольєру і не бачить, який сюрприз йому підготували: уся його «кімната» заставлена яскравими подарунковими коробками різних розмірів з бантиками. А навіть не кожна людина такий сюрприз отримує! Також у вольєрі великий кошик фруктів, пляшечка йогурту і м’ячі, які можна кидати у закріплений на стіні кошик.

Посередині вольєра у Тоні стоїть гамак. Тобто, після занять спортом можна гарно відпочити. Проте, кажуть у зоопарку, серед розваг Тоні також іграшки і головоломки, спілкування з відвідувачами, перегляд програм про тварин і природу по плазмовому телевізору. Він полюбляє дивитися передачі про океан. Також Тоні дають книжки і журнали, де він роздивляється картинки, а потім рве їх.

«Тоні, нашому улюбленцю, 45 років. Прибув він до нас у вересні 1999 року з Німеччини. Він не розумів ні нашої мови, ні нашої їжі. Нам доводилося спілкуватися з ним українською, читали йому багато книжок. І згодом він звик до нас, а ми – до нього», - розповіла завідувачка відділу приматів Валентина Дикарьова.

Раціон у Тоні, каже вона, складається з 45 страв. Зокрема, горила їсть каші, хліб, горіхи, яйця та варене м’ясо. Проте, найбільше він любить фрукти, банани і виноград. Окремою його гастрономічною втіхою є кефір.

«Він сам відкриває пляшку і випиває. Дуже любить йогурти. Він у нас гурман», - додає представниця зоопарку.

Увечері, коли відвідувачів мало, кажуть у зоопарку, Тоні по-особливому проводить час перед телевізором.

«Сідає, бере кефір, відкриває його і, дивлячись телевізор, п’є кефір і лузає насіннячко», - розповів заступник генерального директора зоопарку Сергій Харьков.

Сьогодні, коли Тоні зайшов до вольєру, він із зацікавленням розкрив подарунки – у коробках серед спеціальної стружки були смаколики для нього, наприклад, горішки. Горила не зацікавився фруктами, перевернувши корзину з ними, але випив пляшку улюбленого йогурту.

Відкривши майже всі подарункові коробки, Тоні підійшов до скла вольєру і відвідувачі змогли ближче роздивитися його. У зоопарку кажуть, він приязно ставиться до жінок, а до чоловіків – ні. При цьому, білявки – це його слабкість.

Коли Тоні лише прибув до зоопарку, він був агресивним, адже усе було для нього новим: місце та люди. Він кидався на решітку, кидав лайно у працівників і навіть намагався через решітку штрикнути людей якимись предметами. Проте зараз, кажуть у зоопарку, Тоні спокійний, звик до працівників, а вони – до нього.

Водночас, характер Тоні іноді демонструє.

«У нього так, як і в людей: кожного дня по-різному. Буває, немає настрою, він ні на кого не звертає уваги. Лежить собі на соломі і думки думає якісь. А буває, що охоче спілкується із робітниками, охоче спілкується через вікно з відвідувачами», - розповідає Дикарьова.

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Ігри з відвідувачами у Тоні, до речі, специфічні: «Любить з відвідувачами дуже гратися, лякати їх. З розгону стрибає на скло, ті тікають. А він сміється ходить». З працівниками зоопарку Тоні теж має свою гру: бігати з ними наввипередки, коли ті біжать робочим коридором.

Дикарьова запевняє, що без подружки Тоні не нудно.

«Є тварини, так як і люди, - вони люблять жити самі. Так що він за це не хвилюється», - сказала вона і додала, що після смерті Дори, до якої його і привезли до Київського зоопарку, Тоні не сумує і подружка йому вже не потрібна, адже 45 горилячих років – це орієнтовно 80 людських.

Водночас, зазначає головний лікар зоопарку Інна Васильківська, хоч Тоні вже й не юний, але його стан є досить задовільним, що встановили під час повного медичного обстеження два роки тому. Водночас, раніше, коли Тоні був у відкритому вольєрі, відвідувачі кидали йому багато їжі, яка є зайвою та шкідливою для нього. Наприклад, цукерки, сосиски, чіпси, печиво та цукрову вату. Так волохатий красень набрав зайвої ваги.

Тому, після переведення Тоні до закритого вольєру, його посадили на дієту – він почав харчуватися згідно відповідного раціону, що допомогло йому скинути 25-30 кг – зараз хлоп важить близько 150 кілограмів.

Тривалість життя горил у дикій природі становить 30-40 років, а у неволі – до 50 років. Проте, зазначають в зоопарку, у Німеччині одна горила прожила навіть 63 роки.

Усі охочі сьогодні могли залишити на папірцях свої побажання для іменинника. Але одними побажаннями не обійдешся, адже на день народження без подарунків не ходять. Тому і УНІАН приніс подарунок Тоні – пакет вівсянки, з якої йому зроблять кашу.

Тетяна Поляковська