Науковий загін буде вивчати зміни клімату, унікальні рослини, мохові банки та модернізувати станцію.

На українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" вирушила чергова сезонна експедиція.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у своєму прес-релізі.

"На станцію вирушила чергова сезонна експедиція – до неї увійшли науковці, що проводитимуть дослідження та відбір зразків, і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції. Найбільший обсяг робіт цього разу в технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. В умовах віддаленого острівця посеред океану ці завдання є вкрай непростими", – повідомив очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Як пояснили у центрі, така масштабна модернізація станції проводиться вперше, відколи нею володіє Україна. Почалася вона у 2019-му році, а затягнулася через обмеження, викликані пандемією.

Чим буде займатись науковий загін на станції "Академік Вернадський"

Науковий загін продовжить вивчати, як наземні та морські екосистеми реагують на зміни клімату в регіоні.

"Вчені на станції отримають нові можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, зокрема озонової діри. Буде встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на "Вернадському", і цим суттєво прискорити отримання кінцевих результатів досліджень", – повідомили у центрі.

Сезонна експедиція має дістатися Антарктиди до середини лютого.

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Автор: УНІАН