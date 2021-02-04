За розрахунками екологів, кілька років тому на Лорд-Хау мешкало близько 350 тис.щурів і мишей, тобто приблизно по тисячі особин на кожного жителя острова.

Проект з винищення завезених щурів і мишей на австралійському острові Лорд-Хау почав давати перші результати. Протягом 2019 року фахівці знищили близько 350 тис. гризунів за допомогою пасток і отруєних приманок.

Читайте такожВище за хмарочос: в Австралії знайшли новий кораловий риф (відео)Протягом останніх 15 місяців жодного щура чи миші на острові не бачили, повідомляє nplus1 з посиланням на ABC News. Лорд-Хау можуть визнати вільним від гризунів у другій половині цього року, проте чисельність рідкісних видів птахів, безхребетних і рослин вже помітно збільшилася.

Поширення цих гризунів стало серйозним ударом для біорізноманіття. Особливо постраждали острови, фауна яких розвивалася в ізоляції і виявилася беззахисною перед завезеними щурами. Багато острівних видів птахів, рептилій і безхребетних щури просто з'їли.

На острів Лорд-Хау, розташованому в 600 км на схід від Австралії, чорні щури потрапили близько ста років тому і всього за кілька років винищили п'ять ендемічних видів і підвидів наземних птахів. Крім того, гризуни завдали шкоди місцевим безхребетним (повністю зникли 13 видів) і рослинам (зникли два види), а також стали небезпечними шкідниками сільського господарства. Крім щурів на Лорд-Хау оселилися будинкові миші (вони з'явилися тут близько 1850 року).

За розрахунками екологів, кілька років тому на Лорд-Хау мешкало близько 350 тис. щурів і мишей, тобто приблизно по тисячі особин на кожного жителя острова. У спробі зберегти місцеві екосистеми уряд Австралії вирішив повністю позбутися інвазивних гризунів. Це непросте завдання, навіть незважаючи на те, що Лорд-Хау невеликий (його довжина становить 10 км, а площа — 14,6 кв км).

У червні 2019 року фахівці розмістили по всьому острову 22 тис. пасток з отруєними приманками, а у важкодоступних місцях скинули з вертольота отруєні зернові гранули. Щоб не піддавати ризику рідкісний ендемічний вид птахів-нелітаючих лісових пастушків, всю їх невелику популяцію з приблизно 230 особин виловили і тимчасово перевезли в зоопарк Таронга в Сіднеї. Аналогічні заходи вжили для захисту місцевого підвиду ворони-флейтиста. Вартість всього проекту склала $15,5 млн.

Через три місяці після початку програми на Лорд-Хау зареєстрували останніх гризунів. З тих пір пройшло майже п'ятнадцять місяців, протягом яких щури і миші не з'являлися. Якщо гризуни будуть відсутні на Лорд-Хау протягом двох років після закінчення проекту, Острів визнають вільним від них. Можливо, це відбудеться вже в другій половині 2021 року.

Втім, природа Лорд-Хау вже зараз демонструє явні ознаки відродження після того, як її позбавили щурів і мишей. Наприклад, чисельність лісових пастушків, яких встигли повернути на батьківщину на початку 2020 року, збільшилася приблизно до 450 особин. Також на острові підвищився успіх розмноження морських птахів, а аборигенних безхребетних і рослин стало більше. Наприклад, тепер жителі Лорд-Хау щоночі чують спів цвіркунів, які ще недавно були дуже рідкісними.

Фахівці відзначають, що в свій час проект з винищення щурів і мишей викликав невдоволення у частини остров'ян: вони побоювалися, що пастки і отрути завдадуть шкоди місцевій фауні. Однак тепер всі мешканці Лорд-Хау задоволені результатами програми.

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Автор: УНІАН