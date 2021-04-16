Один з них з'явився на світ білим.

У кубинському зоопарку народилися відразу 4 бенгальських тигра.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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«Троє малюків з'явилися на світ типового оранжевого кольору з чорними смужками, а ось четвертий – білий. І це дуже рідкісне забарвлення», - йдеться в сюжеті.

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Автор: Катерина Шварц