У кубинському зоопарку народилися відразу 4 бенгальських тигра
У кубинському зоопарку народилися відразу 4 бенгальських тигра.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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«Троє малюків з'явилися на світ типового оранжевого кольору з чорними смужками, а ось четвертий – білий. І це дуже рідкісне забарвлення», - йдеться в сюжеті.
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