За словами Безоса, виділення $ 791 млн — тільки початок в пожертвах для активістів, вчених і некомерційних організацій.

Найбагатша людина планети засновник Amazon Джефф Безос передав $ 791 млн на пожертвування 16 організаціям, які займаються збереженням навколишнього середовища.

Читайте такожІлон Маск пожертвував мільйон доларів на дереваВони отримають гроші з "фонду землі Безоса". Мільярдер написав в Instagram, що ці організації "працюють над інноваційними, амбітними і динамічними рішеннями".

Гроші направлять Всесвітньому фонду дикої природи( WWF), ClimateWorks Foundation, Інституту світових ресурсів та іншим організаціям. Вони отримають від $5 млн до $100 млн. За словами Безоса, виділення $791 млн — тільки початок в пожертвах для активістів, вчених і некомерційних організацій, передає kommersant.

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У січні мільярдер Джордж Сорос виділив $1 млрд на боротьбу з авторитарними урядами і зміною клімату. На його думку, ці дві проблеми ставлять під загрозу виживання цивілізацій.

Білл Гейтс після початку пандемії виділив $ 650 млн на боротьбу з COVID-19 і став найбільшим жертводавцем у світі на ці цілі.

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Автор: УНІАН