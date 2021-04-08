Київська міська ветеринарна лікарня вирішила провести експеримент і дізнатися, наскільки охоче будуть забирати бездомних собак, якщо їх відмити і причесати.
Читайте такожНа Полтавщині біля дикої природи випустили австралійських кроликів (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На комунальне підприємство привозять собак на стерилізацію та щеплення.
Працівники намагаються знайти тваринам нових господарів, щоб не відпускати їх назад на вулицю.
"Коли ми намагаємося прилаштувати тварину і вже приходить до нас майбутній власник, звичайно, він зверне більшу увагу на тварину, яка виглядає добре", - зазначають на КП.
Одного з "відвідувачів" лікарні знайшли в Черкаському лісі. Виявилося, що пса на прізвисько Кузя викинув на вулицю господар.
Після комплексу грумінг-процедур з'ясувалося, що він - породисте цуценя ши-цу, ціна якого стартує від 10 тисяч гривень. Зараз його готують до переїзду в Польщу з новим господарем.
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