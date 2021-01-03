На порушників склали адмінпротоколи, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження через незаконну риболовлю.

На узбережжі Азовського моря біля Бердянська прикордонники затримали двох браконьєрів та врятували червонокнижних осетрів.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"Порушники на маломірному судні типу "Казанка-2М" за допомогою забороненого знаряддя лову здійснили незаконний вилов водних біоресурсів. В улові браконьєрів серед переважно піленгасів були також два осетри, які занесені у Червону книгу України", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою експертів, сума збитку завдана державі становить близько 115 тис. грн.

За підхід плавзасобом до берега поза об’єктом базування прикордонники склали на порушників протокол за ст.202 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а за грубе порушення правил рибальства представник рибоохоронного патруля склав протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.

Впійману браконьєрами рибу відпустили назад у море.

Правопорушників передали співробітникам Нацполіції. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального Кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Браконьєрам загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

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Автор: Антоніна Доломанжи