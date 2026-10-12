В районі Чорнобиля помітили гарем рідкісних коней: чим вони займалися (фото)

У кожного з коней - свої справи та свій ритм чи спосіб насолоджуватися теплим днем.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили гарем рідкісних тварин – коней Пржевальського.

Про це розповіли фахівці заповідника, які також оприлюднили відповідне фото. На ньому можна побачити щонайменше 7 коней, що пасуться. Водночас один з них підняв голову та уважно кудись дивиться.

"Восени трава вже не така соковита, як влітку, але коням роботи все одно вистачає - треба добре поїсти, набратися сил і готуватися до холодів. Хтось шукає найсмачнішу травинку, хтось тримається ближче до табуна, а хтось просто піднімає голову й перевіряє, чи все навколо спокійно. У кожного свої справи, свій ритм і свій спосіб насолоджуватися цим осіннім днем", - прокоментували побачене дослідники.

Відео дня

Інші новини екології

Як повідомляв УНІАН, влітку у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували родину рідкісних коней Пржевальського. У кадр потрапили відразу 8 коней: дорослі особини та малеча. Родина була поруч з будинком, що закинутий після катастрофи на Чорнобильської АЕС. За словами фахівців, коні Пржевальського - тварини з міцними сімейними зв'язками. Зазвичай вони живуть невеликими гаремними групами, до складу яких входять жеребець, кілька кобил та потомство. Разом гарем подорожує, пасеться, відпочиває і пильно стежить за безпекою.

Також у зоні відчуження у вересні в об’єктив фотопастки теж потрапили коні Пржевальського. За словами дослідників, кадри з фотопасток показують тварин такими, якими їх бачити можна нечасто - спокійними, допитливими, зайнятими своїми щоденними справами серед осіннього лісу. На одному з кадрів кінь немов сміється на камеру.

Вас також можуть зацікавити новини: