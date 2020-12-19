Орхідею спершу переплутали з іншим видом, та, коли звільнили її від опалого листя, зрозуміли, що квіти – нерозпізнані.

Gastrodia agnicellus, що росте у лісах Мадагаскару, визнали найогиднішою орхідеєю у світі, на думку ботаніків британського королівського ботанічного саду. При цьому вона ще й належить до рослин на межі зникнення.

Про це пише Science alert.

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Орхідея проводить більшу частину свого життя під землею, підіймаючись лише у серпні та вересні – щоб цвісти й приносити плоди під гумусом листя на лісовій підстилці, перш ніж знову зникнути під землею.

Квіти рослини – маленькі: всього 11 міліметрів у довжину; цвіт непоказного кольору – від коричневого до білого. Донедавна ніхто не усвідомлював її значення.

Орхідею спершу переплутали з іншим видом, та, коли звільнили її від опалого листя, зрозуміли, що квіти – нерозпізнані. Gastrodia agnicellus знайшли у глибокій тіні, у вологому вічнозеленому лісі біля підніжжя дерев, серед квітів, моху й листя. З усім тим, вони виділяли приємний мускусний, схожий на троянду, аромат, що посилювався за вищої температури.

Після обпилення стебла довшають, що, імовірно, допомагає розсіянню насіння. Як й в інших орхідей, у Gastrodia agnicellus майже немає фотосинтетичної тканини. Харчується цей вид орхідей завдяки взаємодії з мікоризною системою, яку ще потрібно вивчити. Також невідомо, як запилюється рослина.

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Автор: УНІАН