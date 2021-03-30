Черепах передали співробітникам національного парку / фото AEROPUERTO ECOLÓGICO DE GALÁPAGOS
На митниці Еквадору виявили 185 маленьких черепах, яких намагалися відправити у валізі з Галапагоських островів на материкову територію країни.
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Загорнутих черепашок виявили під час перевірки в аеропорту острова Бальтра. Десятеро з них знайшли вже мертвими.
Вважається, що черепахам менш як три місяці. За даними експертів, на чорному ринку їх можна продати за $5 000.
Черепах передали співробітникам національного парку.
фото AEROPUERTO ECOLÓGICO DE GALÁPAGOS
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