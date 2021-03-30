Вважається, що черепахам менш як три місяці.

На митниці Еквадору виявили 185 маленьких черепах, яких намагалися відправити у валізі з Галапагоських островів на материкову територію країни.

Читайте такожНа Волині у дику природу випустили півсотні фазанів (відео)Про це пише BBC.

Загорнутих черепашок виявили під час перевірки в аеропорту острова Бальтра. Десятеро з них знайшли вже мертвими.

Вважається, що черепахам менш як три місяці. За даними експертів, на чорному ринку їх можна продати за $5 000.

Черепах передали співробітникам національного парку.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська