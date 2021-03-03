Серед нових видів — рак товстопалий, водомірка наяда, тритон гребінчастий, вугор європейський, ховрах малий.

До четвертої редакції Червоної книги України внесуть майже 700 видів тварин. Їх перелік уже затвердило Міністерство юстиції.

У прес-службі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, що це результат багаторічної праці великого колективу науковців з різних наукових установ, насамперед з Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України.

Читайте такожУ зоопарку Вінниці ведмедиця впала у зимову сплячку напередодні весни (відео)До четвертого видання увійшло 687 видів тварин. При цьому у третій редакції 2009 року було 543 види. Зокрема, новий список містить 14 видів кільчастих червів (у 2009 році було 8 видів), 53 види молюсків (19), 357 членистоногих (263) та 260 хордових (245).

Серед нових тварин: рак товстопалий, водомірка наяда, коконопряд золотистий, грицик великий, тритон гребінчастий, ящірка Ліндгольма, бичок Штайниця, вугор європейський, підуст звичайний та ховрах малий.

Залежно від стану та ступеня загрози зникнення види поділяються за категоріями: недостатньо відомі (28 видів); ті, що зникають (162); вразливі (277); рідкісні (201); зниклі (8); неоцінені (11).

Що таке Червона книга України

Червона книга України — це офіційний державний документ, у якому перелічені рідкісні, вразливі та зникаючі види тваринного та рослинного світу України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів та заходи щодо їх збереження.

Занесені до Червоної книги види мають охоронятися на всій території України.

Першочергово до Червоної книги України вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи збереження та охорони.

Перша Червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана у 1980 році під назвою «Червона Книга Української РСР». Це видання містило опис 85 видів тварин: 29 — ссавців, 28 — птахів, 6 — плазунів, 4 — земноводних, 18 — комах і 151 виду рослин.

У жовтні минулого року стало відомо, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів готує четверту редакцію видання.

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Автор: Вікторія Токарєва