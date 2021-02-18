Птахи об'їдаються місцевою стравою під назвою мачбус (макбус), яка готується в маслі з гострої курки та рису.

У Бахрейні чайки приохотилися до людської їжі та перестали літати через ожиріння.

Як повідомляє Independent, набрати вагу птахам допомогла людська їжа. Вони об'їдаються викинутими залишками мачбуса (макбуса) — національної страви, схожої на плов, яка готується в маслі з гострої курки та рису.

Читайте такожУ Новій Зеландії на пляжі "зварилися" сотні тисяч мідій (відео)Чайки занадто призвичаїлися до людської їжі та тепер відмовляються літати до моря ловити рибу — свій природний корм. При цьому місцева влада скаржиться, що розтовстілі птахи бродять вулицями та «псують репутацію респектабельних кварталів».

«Чайки більше не літають, тому що занадто важкі. Ми спостерігаємо, як вони ходять по землі, ніби з роботи прийшли додому на обід. Бачимо, що вони їдять залишки їжі, наприклад, мачбус та інші традиційні страви. Не вистачає лише дати їм глечик соку і десерти», — розповів голова технічного комітету північної муніципальної ради Бахрейну Абдулла Аль Кубаїсі.

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Переклад: Катерина Комолова