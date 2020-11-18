Електронний пристрій передаватиме рейнджерам інформацію про місцезнаходження рідкісної тварини.

Єдиному відомому в світі білому жирафу, який живе в заповіднику на північному сході Кенії, поставили електронну мітку, щоб уберегти його від браконьєрів.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте такожВ Індії виявили рідкісну змію-альбіноса, про яку майже нічого не відомо (фото)

Як повідомляється, тепер сигнал від мітки буде надходити на супутник, і рейнджери зможуть відстежувати його пересування в режимі реального часу.

Цей жираф народився з рідкісним генетичним розладом - леуцизмом, в результаті якого шкіра втратила свій пігмент.

Стежить пристрій було прикріплено до одного з осиконів - так називаються ріжки жирафа.

За даними фахівців, пристрій буде раз на годину оновлювати дані про місцезнаходження жирафа, що допоможе рейнджерам захистити від браконьєрів цю унікальну тварину.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН