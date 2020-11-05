До винищення тварин в країні підключаться поліція, армія і Національна гвардія.

Влада Данії знищить всіх норок в країні після того, як у деяких з них виявили особливо стійку мутацію коронавірусу.

Читайте такожУ Данії науковці дійшли несподіваного висновку, чому коронавірус іноді перебігає безсимптомноПро це повідомила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен. Популяція норок в Данії оцінюється приблизно від 15 до 17 млн.

«Ми глибоко відповідальні перед власними громадянами, але, враховуючи виявлену мутацію, ми відповідальні і перед рештою світу», - сказала Фредеріксен під час прес-конференції, передає Reuters. Прем'єр зазначила, що через стійкість виявленої мутації вакцинація людей від коронавірусу ризикує стати менш ефективною. До винищення тварин в країні підключаться поліція, армія і Національна гвардія.

Спалахи коронавірусу серед норок спостерігаються в Данії з червня. Новий штам коронавірусу був виявлений у п'яти тварин на фермах, а також у 12 людей. Мутація вірусу була виявлена під час дослідження державного інституту сироваток Данії. Директор Інституту Каре Молбак зазначив, що при найгіршому сценарії можлива «нова пандемія, знову поширюється з Данії».

Коронавірус у світі

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Автор: УНІАН