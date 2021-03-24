Щоб вивести дельфінів у відкрите море, знадобилася допомога фахівців з поліцією.

У знаменитих каналах Венеції помітили справжніх дельфінів.

Читайте такожЗаснув та переплив на крижині Атлантику: біля берегів Ірландії зняли рідкісну появу моржа (відео)Про це передає CNN.

Очевидці зафільмували двох дельфінів 22 березня, коли у Венеції діє черговий локдаун через третю хвилю COVID-19:

«Вони пропливли по Гранд-каналу, потім попрямували до острова Джудекка, а потім повернулися до Адріатичного моря».

Зазначається, що насправді дельфіни були налякані та дезорієнтовані, а щоб вивести їх у відкрите море, знадобилася допомога фахівців з поліцією.

Фахівці провели цілу двогодинну рятувальну операцію із залученням дев'яти човнів. Спільними зусиллями, все закінчилося добре.

Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

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Автор: Катерина Шварц