У знаменитих каналах Венеції помітили справжніх дельфінів.
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Очевидці зафільмували двох дельфінів 22 березня, коли у Венеції діє черговий локдаун через третю хвилю COVID-19:
«Вони пропливли по Гранд-каналу, потім попрямували до острова Джудекка, а потім повернулися до Адріатичного моря».
Зазначається, що насправді дельфіни були налякані та дезорієнтовані, а щоб вивести їх у відкрите море, знадобилася допомога фахівців з поліцією.
Фахівці провели цілу двогодинну рятувальну операцію із залученням дев'яти човнів. Спільними зусиллями, все закінчилося добре.
Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z— Reuters (@Reuters) March 22, 2021
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