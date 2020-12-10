40 черепах ледь не замерзли під шаром льоду в озері на столичному Виноградарі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Служба порятунку тварин напередодні півночі розпилювала кригу та витягала ледь живих плазунів, які не змогли впасти у зимову сплячку.
Читайте також"Обережно черепахи": на Полтавщині встановили незвичні дорожні знаки (фото)Нині усі черепахи — у ветеринарній клініці. Деякі з них вже "шукають" собі родину.
"Вони приїхали замерзлі, дуже кволі, стан деяких викликав побоювання", - розповіли у ветклініці. В однієї черепахи обморожені кінцівки й гнійна рана на голові.
У цю пору, кажуть ветлікарі, черепахи мали б вже впасти у сплячку в мулі, але Синє озеро обміліли, тому їм зариватися було нікуди.
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