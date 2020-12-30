Червонокнижні птахи є сусідами з видами, стійкими до морозів.

До національного природного парку «Тузловські лимани» (Одеська обл.) через теплу погоду повернулись три рожевих пелікани.

Про це в соціальних мережах повідомив співробітник заповідника Іван Русєв.

Він зазначає, що з нацпарку всі рожеві пелікани полетіли на зимівлю ще наприкінці жовтня.

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«Відомо, що зимують вони в північно-східній та екваторіальній Африці. Але через цю теплу зиму, не всі пелікани полетіли далеко на південь, окремі птахи кочують Придунав'ям. І, ось, днями, знову три пелікани повернулись до нас - на Тузловську Амазонію», - написав Русєв.

За його словами, в заповіднику в пеліканів багато «сусідів» - білолобих гусей, червонозобих казарок, лебедів-кликунів, качок різних видів тощо.

Але перераховані птахи на відміну від рожевих пеліканів можуть переносити й морозну погоду.

«А рожеві пелікани дуже чутливі. Й тільки-но похолодає, вони знову полетять, вірніше, полетять на південь, тільки-но відчують, що насуваються морози», - зазначив еколог.

Рожевий пелікан: що це за Птахи

Рожевий пелікан - велика водоплавна птиця родини пеліканових. Довжина тіла досягає 185 см, розмах крил - 380 см, вага - до 15 кг, довжина дзьоба може перевищувати 47 см.

Оперення біле з блідо-рожевим відтінком, більш інтенсивно розвиненим на черевному боці тіла, ноги жовті, на згинах помаранчеві. Як зникаючий вид занесений до Червоної книги.

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Автор: Лариса Козова